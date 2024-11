GameStop pare chiuderà i battenti anche in Germania all'inizio del prossimo anno

Stando a quanto riferito, tutti e 69 gli store GameStop attualmente attivi in Germania verranno chiusi a fine gennaio 2025 , a differenza di quanto accadrà in Italia, dove i punti vendita sono stati acquistati in toto da Cidiverte e diventeranno dei negozi della catena Gamelife.

Dopo l'Italia, pare che GameStop sia in procinto di abbandonare anche la Germania all'inizio del prossimo anno. Non c'è ancora una vera e propria comunicazione ufficiale, ma l'informazione arriva da un un report del portale tedesco Games Wirtschaft, successivamente corroborato da un commento di un senior manager della catena su Reddit e un post dell'account tedesco ufficiale di GameStop.

Le testimonianze sulla chiusura di GameStop in Germania

"Sì, per noi è finita a fine gennaio, tutti i 69 negozi chiuderanno... Ho lavorato per l'azienda per la maggior parte del tempo come senior manager per 3 anni, è stata la migliore esperienza lavorativa che abbia mai avuto nella mia vita, mi piaceva entrare ogni giorno, vedere cosa arriva nei pacchi, quali giochi avremmo ricevuto, le nuove uscite e parlarne con la gente del posto ecc. Mi è piaciuto molto, perché (sembra) che fosse molto più umano lavorare presso GameStop rispetto a quello che ho letto qui sulla filiale statunitense... anche le metriche erano lì, sì, ma era gestibile...", ha detto il manager nel subreddit di GameStop creato dai dipendenti della catena.

Nel report di Game Swirtschaft la testata afferma che i punti vendita in Germania hanno smesso di accettare nuove prenotazioni e di applicare la "GameStop Protection" (il servizio di garanzia estesa sui giochi) da giovedì mattina. Non è chiaro se verrà interrotto il servizio di vendita tramite il sito ufficiale, che al momento accetta ancora preordini su giochi in uscita dopo il 31 gennaio, come ad esempio Assassin's Creed Shadows.

Infine, come accennato in apertura, il profilo Instagram di GameStop Germania ha risposto con uno stringato "sì" alla domanda di un utente che chiedeva se effettivamente tutti i punti vendita chiuderanno alla fine di gennaio.

Rimaniamo in attesa di comunicazioni ufficiali, per quanto a questo punto sembrerebbe una semplice formalità. Del resto è evidente che GameStop sia in difficoltà finanziarie a causa dell'aumento delle vendite dei giochi in formato digitale, con conseguente diminuzione delle vendite fisiche e interesse nel mercato dell'usato, il che ha portato alla chiusura di numerosi punti vendita in tutto il mondo. Nel tempo la compagnia ha cercato di compensare aggiungendo alla propria offerta oggetti da collezione, fumetti e altri servizi, ma a quanto pare non basta per tenere in piedi un business di queste dimensioni.

Come probabilmente già saprete, presto GameStop abbandonerà anche l'Italia, con la differenza che nel nostro paese i punti vendita sono stati acquistati da Cidiverte e nei prossimi mesi verranno convertiti gradualmente in negozi Game Life.