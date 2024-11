Indiana Jones e l'Antico Cerchio, Troy Baker inizialmente aveva rifiutato di doppiare il protagonista

Come forse saprete, Baker è uno dei doppiatori più famosi e apprezzati nel panorama videoludico e ha lavorato a titoli del calibro di The Last of Us, Uncharted, Bioshock Infinite, Batman: Arkham e molti altri ancora. Nonostante questo importante e variegato bagaglio di esperienze, ha ammesso che l'idea di fare le veci di Harrison Ford lo terrorizzava al punto da non ritenersi tagliato per il ruolo.

Le parole di Troy Baker

"Inizialmente ho rifiutato il ruolo di Indiana Jones perché, a dire il vero, avevo paura di non essere in grado di farlo. Fortunatamente, il direttore del doppiaggio Tom Keegan ha superato le mie insicurezze e mi ha incoraggiato a registrarmi per questo ruolo", ha raccontato Baker.

Troy Baker

"Abbiamo visto più di 1000 persone per questo ruolo, e quindi non solo sono in competizione con tutte quelle persone di grande talento, ma sono anche in competizione con me stesso". E il bello è che non si tratta di dire "puoi fare un'ottima impressione", ma di sembrare un Indiana Jones autentico".

"E poi, alla fine, c'è stata una conversazione su Zoom con il team di MachineGames, e anche con Tom Keegan e Todd Howard, e mi hanno detto: "Vogliamo illustrarti la storia" - e mentre prima ero nervoso e insicuro, quando hanno finito ero più che eccitato. Sono passato dal "spero di ottenere questo lavoro" al "lo voglio davvero, davvero tanto".

Vi ricordiamo che Indiana Jones e l'Antico Cerchio sarà disponibile a partire dal 9 dicembre su PC e Xbox Game Pass e al lancio sarà incluso su PC e Xbox Game Pass (a tal proposito al momento i giocatori PC possono approfittare della prova di 14 giorni a 1 euro per un periodo limitato). É in sviluppo anche la versione PS5, che sarà disponibile durante il corso della prossima primavera.