Silent Hill 2 è in offerta su Instant Gaming per i saldi del Black Friday

Una pietra miliare del genere survival horror torna con il look rifatto

Silent Hill 2 è un remake per piattaforme odierne dell'omonimo survival horror di Konami del 2001 realizzato da Bloober Team, lo studio dietro la serie Layers of Fera e The Medium. Caratterizzato da una realizzazione tecnica che sfrutta l'hardware di attuale generazione per catapultarci all'interno di ambientazioni angoscianti, dettagliate e sostanzialmente più ampie, Silent Hill 2 vanta una grafica e un sonoro completamente rifatti.

La storia del gioco ruota attorno a James Sunderland, un uomo che decide di recarsi nella misteriosa cittadina di Silent Hill dopo aver ricevuto una lettera dalla moglie defunta, che gli chiedeva di incontrarla lì. Ciò che James trova all'interno del nebbioso scenario è però qualcosa di molto diverso: una donna identica a sua moglie, ma anche un'orda di creature raccapriccianti che si muovono nell'ombra, pronte a colpire. Se volete saperne di più, vi rimandiamo alla nostra recensione di Silent Hill 2.