Da gennaio lo studio di League of Legends bannerà i creator anche per contenuti inappropriati fuori dal gioco

Dal 3 gennaio 2025, Riot Games bannerà i creatori di contenuti per comportamenti inappropriati "off-platform" , ossia tenuti fuori dai suoi giochi. Lo studio ha pubblicato un messaggio sui canali social di Valorant , che vale anche per League of Legends, con cui ha spiegato che "se un creatore insulta un giocatore avversario o un compagno di squadra durante il suo stream" - anche se non tramite la chat o i sistemi di comunicazione vocale del gioco - "potrà comunque ricevere una penalizzazione come se quel comportamento fosse avvenuto in gioco".

Regole anti tossicità

"Con questo aggiornamento vogliamo aiutare a proteggere i giocatori da comportamenti dannosi che possono sperimentare nei posti che influenzano la loro esperienza di gioco", ha spiegato Riot. "Questo aggiornamento si applica in modo specifico ai contenuti in cui i giochi di Riot fanno da sfondo al contenuto prodotto. Anche se non monitoreremo attivamente tutto ciò che accade sui social media, ora ci prendiamo il diritto di dare penalizzazioni in-gioco quando questi contenuti ci vengono segnalati."

Viene fatto anche un esempio diretto: "se un creatore insulta un giocatore avversario o un compagno di squadra durante un suo stream, ma non in gioco tramite chat o comunicazione vocale, possiamo comunque emettere una penalizzazione come se quel comportamento fosse avvenuto in gioco."

"Riassumendo: se dici o fai cose che violano i nostri Termini di servizio mentre trasmetti o crei contenuti legati ai nostri giochi, possiamo limitare l'accesso ai tuoi account di Riot (e sospendere i tuoi privilegi di partner se fai parte del nostro programma partner)."

Riot sta provando a ridurre la tossicità da League of Legends e Valorant, evidentemente, uno dei fattori che spesso tiene lontani i nuovi giocatori e convince altri ad andarsene.