Annunciato Archer Maclean's DropZone 40th Anniversary, ma è polemica per l'uso di IA per la copertina

System 3 ha annunciato Archer Maclean's DropZone 40th Anniversary , titolo celebrativo dello storico sparatutto di Archer Maclean, che arriva due anni dopo la tragica scomparsa del grande sviluppatore inglese. Uscirà su PC, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X e S il mese prossimo. Sembra tutto perfetto, se non fosse che in molti hanno trovato irrispettoso l'uso dell'intelligenza artificiale per la realizzazione dell'artwork di copertina del gioco.

Anniversario rovinato?

Per chi non lo conoscesse, Dropzone è uno dei migliori cloni di Defender dell'epoca 8-bit, pubblicato nel 1984. La nuova versione è basata sul codice sorgente originale scritto da Maclean, ma vanterà una grafica rifatta in alta definizione, pensata per preservare lo stile dell'originale, dei controlli migliorati e la "Modalità Retro Completa Originale", che consente di vivere il gioco originale con tutte le sue caratteristiche (durante il gioco si potrà alternare in tempo reale lo stile grafico).

Purtroppo l'annuncio è stato in parte rovinato dalle polemiche sull'artwork, che potete vedere allegato al post sovrastante. L'uso dell'intelligenza artificiale è abbastanza evidente, in particolare nella stramba forma delle astronavi sullo sfondo, ma anche in alcuni dettagli del personaggio in primo piano.

Chissà se Maclean avrebbe avuto qualcosa da ridire, considerando quanto era perfezionista in quello che faceva. A lui dobbiamo anche International Karate, IK+, Jimmy White's 'Whirlwind' Snooker e Archer Maclean's Mercury.