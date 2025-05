Silent Hill 2 Remake è al prezzo minimo storico su Amazon Italia con un ottimo sconto

Che gioco è Silent Hill 2

Silent Hill 2 per PS5 e PC è il Remake del gioco originale pubblicato su PS2. La classica e amata trama originale viene proposta riproposta in un videogioco dall'estetica moderna, completamente ricreata per adattarsi alle console moderne. Inoltre, anche il gameplay è stato ottimizzato per venire incontro alle esigenze dei giocatori moderni senza perdere le qualità dell'originale.

La storia segue ancora una volta James che arriva a Silent Hill dopo aver ricevuto la lettera della moglie defunta. Si tratta di un survival horror in terza persona nel quel bisogna sopravvivere a degli orrori fisici e psicologici incredibili.