GameStop Italia non esisterebbe più: ecco chi l'avrebbe comprata e cosa accadrà

Ricordiamo che Cidiverte è il distributore esclusivo in Italia per i giochi di Take-Two e il proprietario dei negozi GameLife .

Cosa sappiamo sull'acquisizione di GameStop

iGizmo afferma di aver potuto vedere in esclusiva i documenti che confermano l'acquisizione delle quote della GameStop Italy S.r.l. da parte della società Cidiverte S.p.A.

Una vetrina di Gamelife

L'effetto non sarà immediato. Per massimo sei mesi GameStop continuerà a operare con tale nome e con le vecchie insegne. Il cambio di marchio avverrà in modo progressivo e pian piano le varie sedi diventeranno sotto ogni punto di vista parte della catena GameLife. Suggeriamo comunque di attendere una conferma definitiva da una delle due compagnie prima di dare per assicurato che sia tutto corretto.

Non sarebbe del tutto sorprendente che GameStop abbia deciso di vendere la divisione italiana, visto che negli ultimi anni è stata regolarmente in difficoltà a causa dell'aumento delle vendite digitali e della diminuzione delle vendite fisiche. In generale, la compagnia ha pian piano cercato di trovare nuovi sbocchi, ad esempio vendendo oggetti da collezione (come i Funko Pop) e manga e fumetti. Una delle ultime novità è l'apertura negli USA di negozi dedicati al retrò, nello specifico anche con la vendita di giochi per NES, SNES, Game Boy, GB Color e SEGA Genesis.

Ricordiamo che Cidiverte aveva anche acquisito Multiplayer.com, due anni fa.