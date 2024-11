GameStop inizierà a vendere dei giochi fisici per NES, SNES, Game Boy, GB Color e SEGA Genesis: ecco quali

I dettagli dell'iniziativa di GameStop Retro

GameStop sta collaborando con Limited Run Games per portare alcuni giochi retrò nei negozi GameStop Retro durante le festività natalizie, almeno negli Stati Uniti. GameStop non ha specificato una data precisa, ma ha rivelato i giochi che saranno presenti.

Il logo di GameStop Retro

In particolare, ha fornito il seguente elenco di giochi: A Boy and His Blob: Trouble on Blobolonia (NES), Amazon's Training Road (NES), Doodle World: Redrawn (NES), Jurassic Park (GB), Jurassic Park (SNES), Jurassic Park Part 2: The Chaos Continues (GB), Jurassic Park Part 2: The Chaos Continues (SNES), Kubo 3 (NES), Rendering Ranger: R2 (SNES), Tail 'Gator (GB), Toki Tori (GBC), Trip World DX (GBC), Witch n' Wiz (NES), Worms (GB) varianti grigie e rosa, Worms (Genesis) varianti nere e rosa e Worms Armageddon (GBC).

Secondo GameStop, le scorte di ognuno di questi giochi saranno limitate e quando si esauriranno non ci saranno rifornimenti, almeno non in questa stagione natalizia.

Parlando dell'Italia, invece, GameStop ha annunciato un evento speciale per celebrare i 30 anni di PlayStation: appuntamento a Milano!