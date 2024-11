Il Sostituto entra in Call of Duty: Black Ops 6 e Warzone con il suo bundle

Call of Duty: Black Ops 6 e Warzone vedono l'arrivo del Sostituto, il personaggio interpretato negli spot televisivi dall'attore Peter Stormare, protagonista in questo caso di uno speciale bundle che lo trasforma in un agente speciale.

"Certi personaggi non si possono sostituire", recita la sinossi del pacchetto. "Il Sostituto, che si era visto l'ultima volta nella modalità Blackout di Call of Duty: Black Ops 4, e che aveva fatto il suo debutto in Black Ops 2, ha concluso il suo incredibile tour per l'uscita di Black Ops 6 e ora ha un po' di tempo da passare in gioco!"

Nel trailer vediamo l'ex Rimpiazzatore (così veniva chiamato in Italia ai tempi del debutto, con una traduzione più precisa dell'originale Replacer) darsi da fare con mazza, fucile da cecchino, fucile d'assalto e con alcuni dei veicoli disponibili nell'ambito dell'esperienza multiplayer.

"Ho sentito dire che vuoi giocare con il mio personaggio... con me", dice Stormare nel video. "Beh, lo capisco: chiunque vorrebbe essere il Sostituto! E io do alla gente quello che la gente vuole."