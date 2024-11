La Stagione 1 di Call of Duty: Black Ops 6 ha un trailer di lancio

Il trailer di lancio della Stagione 1 di Call of Duty: Black Ops 6 introduce gli eventi che ci coinvolgeranno a partire dal 14 novembre e che vedranno Sevati "Sev" Dumas in prima linea per dar vita a una battaglia clandestina, senza esclusione di colpi.

Dopo quanto accaduto nella campagna di Black Ops 6, Sev raggiunge un accordo con le famiglie criminali di Avalon al fine di eliminare i componenti del Pantheon rimasti, unendo le forze della squadra Rogue con il sindacato francese.

Il team di Sev ha bisogno di equipaggiamento, armi e informazioni, mentre dall'altra parte viene chiesto lo smantellamento della fazione rivale dei Luttazzi, nonché la cacciata delle forze del Crimson One da Avalon: è su queste basi che si instaura la scomoda alleanza.

Così la squadra Rogue pianifica l'attacco ai Luttazzi, a cominciare da un'incursione in un caveau per il riciclaggio di denaro sporco e in una galleria d'arte di proprietà della famiglia malavitosa. Si tratta però solo dell'inizio di una battaglia che non mancherà di porre sfide complesse.