Dune Prophecy si mostra in una clip che permette di ammirare le protagoniste e farci un'idea dello stile

Sono anni fortunati per il franchise di Dune, che dopo i film di successo si sta ora ampliando non solo a livello videoludico ma anche in televisione con una nuova serie TV: Dune Prophecy .

I dettagli su Dune Prophecy

Prima di tutto, ricordiamo che Dune Prophecy è ambientato 10.000 anni prima l'inizio dei film arrivati sul grande schermo e della saga di romandi scritta da Frank Herbert. In questa nuova storia seguiamo le vicende di due sorelle Harkonnen che combattono le forze che minacciano il futuro dell'umanità e creano il gruppo che diverrà noto come Bene Gesserit. Nei millenni successivi diverrà uno dei gruppi più influenti dell'universo di Dune e plasmerà il destino di tantissime persone. La serie è ispirata al romanzo Sisterhood of Dune di Brian Herbert e Kevin J. Anderson.

Parlando però di questo video specifico, vediamo le due protagoniste sopra citate: Valya (Emily Watson) e Tula (Olivia Williams). Le due Harkonnen stanno parlando delle adepte da aggiungere al proprio gruppo, incluse Lila (Chloe Lea), Theodosia (Jade Anouka), Jen (Faoileann Cunningham) ed Emeline (Aoife Hinds). Non possiamo comprendere appieno la scena visto che è solo un estratto, ma è interessante vedere il rapporto tra le due donne e come incarnino in una certa misura alcune delle caratteristiche della sorellanza delle Bene Gesserit, note a chi ha letto i romanzi (e di cui non discutiamo nel dettaglio per non farvi inutili spoiler).

Proprio a questo riguardo, forse vi starete domandando se per vedere Dune: Prophecy è necessario aver letto i romanzi o visto i film: la produttrice ci ha dato una risposta.