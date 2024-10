Per vedere Dune: Prophecy è necessario aver letto i romanzi o visto i film? La produttrice risponde

La showrunner di Dune: Prophecy , Alison Schapker, afferma che non è necessario aver visto i film di Denis Villeneuve per apprezzare la serie prequel. Anzi, è convinta che si possa guardare il nuovo show televisivo senza sapere alcunché della saga, in quanto rappresenta un buon "punto di ingresso" nella serie fantascientifica .

Le parole della showrunner di Dune: Prophecy

"Non è necessario aver letto i libri, né aver visto i film di Denis, o Dune di David Lynch, o altre serie televisive su Dune", spiega l'autrice alla rivista SFX nel nuovo numero. "Potete iniziare a scoprire la saga con questa serie TV. Se invece sei un super-fan di Dune, penso anche che sia molto divertente guardare la serie avendo tante conoscenze a disposizione".

Schapker si è autodefinita "super-fan di Dune", avendo letto da bambina il romanzo di Frank Herbert. "Sento davvero che è stato un libro sconvolgente da leggere, ho questi ricordi di quando ho letto i romanzi, che si distinguono da altri libri di fantascienza".

"È un po' come se la mia carriera mi avesse portato a questo", continua Schapker. "Pensando ad Alias [ndr, serie TV sci-fi sulla quale Schapker ha lavorato], mi è sempre piaciuto esplorare mondi e universi. Penso che la fantascienza sia uno degli spazi più eccitanti e fantasiosi in cui trovarsi come fan e anche come scrittrice. Così, quando ho saputo di Dune: Prophecy e che avrei potuto farne parte, non ho fatto altre domande. A quel punto, per me è stata un'opportunità irrinunciabile".

Ambientato 10.000 anni prima di Dune, Prophecy "segue le sorelle Valya e Tula Harkonnen mentre combattono le forze che minacciano il futuro dell'umanità e fondano la mitica setta conosciuta come Bene Gesserit".

In precedenza, è stato detto che Dune: Prophecy non è una serie TV infantile come Star Wars.