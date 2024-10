Call of Duty Black Ops 6 svela la data della Stagione 1 e "una quantità colossale di contenuti gratuiti"

Activision ha annunciato la data di uscita della Stagione 1 del multigiocatore di Call of Duty Black Ops 6 e di Warzone e ha svelato cosa ci sarà in serbo per i giocatori nei prossimi mesi. La Stagione 1 di Black Ops 6 e Warzone prenderà il via il 14 novembre.

Promette di aggiungere "una quantità colossale di contenuti gratuiti, come nuovissime mappe e modalità multigiocatore, una nuova terrificante mappa Zombi, nonché l'introduzione di Omnimovement e delle armi e delle caratteristiche Loadout di Black Ops 6 in Call of Duty: Warzone".