Call of Duty: Black Ops 6 include una amata mappa di World at War, ma non potete accedervi

L'utente di Twitter @M3RKMUS1C ha trovato Courtyard mentre esplorava la periferia della mappa Skyline , ma ha usato mezzi non ufficiali per arrivarci, il che significa che i giocatori normali non potranno accedervi, almeno non ancora.

Un giocatore di Call of Duty: Black Ops 6 ha scoperto che nascosta all'interno di Black Ops 6 vi è la mappa multigiocatore Courtyard , proveniente da World at War e ha condiviso la cosa sui social media.

Il tweet che mostra Courtyard

L'utente, nel video condiviso, afferma che Courtyard da World at War tornerà come mappa all'interno della modalità online di Call of Duty. Ovviamente questa è solo una speculazione e non ci sono prove a riguardo, sebbene non sia impossibile visto che il contenuto è presente nel gioco ma non è accessibile in modo regolare.

È anche credibile che Treyarch abbia inserito questa mappa per fare un elaborato easter egg e non vi sia alcun tipo di significato aggiuntivo dietro questa scelta. Di nuovo, non abbiamo modo di saperlo con certezza.

Va anche sottolineato che World at War fa tecnicamente parte del franchise di Black Ops, quindi Courtyard ha vagamente a che fare con Black Ops 6. La mappa è anche stata ricreata per il capitolo Call of Duty Black Ops 2 ed è stata chiamata Dig, descritta come "un adattamento di Courtyard, la mappa preferita dai fan di Call of Duty: World at War".

