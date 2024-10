L'art director di Silent Hill 2 svela che la Fukuro Lady è ispirata a una rivista BDSM e non a Tekken

L'art director originale di Silent Hill 2, Masahiro Ito, ha parlato della vera ispirazione di uno dei modelli di personaggi da lui creati per il gioco horror del 2001, Fukuro Lady. Il personaggio non è in realtà mai apparso nel gioco, ma è poi stato inserito nel cortometraggio Fukuro insieme a Pyramid Head e ad altri mostri di Silent Hill 2.

Dal punto di vista dei fan, Masahiro Ito avrebbe preso ispirazione da un personaggio di Tekken, Anna Williams (che potete vedere nell'immagine sopra). A suo dire, però, non è affatto così, sebbene ammetta che vi siano delle somiglianze.