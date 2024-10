Bethesda sarà a Lucca Comics & Games 2024 con Indiana Jones e l'antico Cerchio e DOOM: The Dark Ages

La parata partirà da Piazza San Michele e arriverà fino al Giardino degli Osservanti: nel corso di questa verranno regalati gadget personalizzati e alla conclusione, per tutti, ci sarà la possibilità di scattare foto con i partecipanti e di ricevere un biglietto per una lotteria a tema con estrazione dei premi sulla pagina Facebook italiana di Fallout la settimana successiva.

Fallout 76 verrà celebrato con un evento speciale fissato per venerdì 1 novembre alle ore 16.30: in tale data si terrà una grande parata con tutti i personaggi più iconici del gioco, impersonati da cosplay professionisti, che daranno dunque vita al cast dal vivo.

Bethesda sarà presente in grande stile a Lucca Comics & Games 2024 , portando le sue maggiori novità come Indiana Jones e l'antico Cerchio e DOOM: The Dark Ages e con attività ed eventi veramente spettacolari, fra statue colossali, parate e anche un dirigibile.

Una statua gigante e anche un dirigibile

Per quanto riguarda DOOM: The Dark Ages, Bethesda ha piazzato, all'interno del Videogame District, un'enorme statua del celebre DOOM Slayer, alta oltre 5 metri. La statua è costruita per celebrare il nuovo capitolo della serie di id Software, in arrivo nel 2025 su Game Pass, Xbox Series X|S, PC e PlayStation 5.

L'evento forse più appariscente, anche se più "lontano" rispetto ai precedenti, si svolgerà però il 2 novembre, quando un originale dirigibile solcherà i cieli della città di Lucca per pubblicizzare Indiana Jones e l'antico Cerchio.

Si tratta di una riproduzione del velivolo d'epoca visto in una sezione del gioco MachineGames e Bethesda, in uscita il 9 dicembre su Game Pass, Xbox Series X|S, PC e nella primavera del 2025 anche su PS5.

Per celebrare il nuovo gioco di avventura sviluppato da MachineGames in collaborazione con Lucasfilm Games, tutti gli appassionati avranno l'opportunità di seguire il volo dell'aeromobile e magari scorgere addirittura il celebre archeologo appeso con la sua frusta come visto nei recenti trailer di gioco.

A questo proposito, vi ricordiamo anche il nostro Provato di Indiana Jones e l'antico Cerchio pubblicato proprio oggi.