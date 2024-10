Sony chiude due team: Neon Koi e Firewalk Studios, svelando cosa ne sarà di Concord

Sony Interactive Entertainment ha annunciato la chiusura di Neon Koi (team dedicato ai giochi mobile) e Firewalk Studios, autori del recente e fallimentare Concord.

La comunicazione ufficiale di Sony, scritta da Hermen Hulst (uno dei CEO di Sony Interactive Entertainment), recita: "Per quanto riguarda Firewalk, come annunciato all'inizio di settembre, alcuni aspetti di Concord sono stati eccezionali, ma altri non sono piaciuti a un numero sufficiente di giocatori, e di conseguenza abbiamo messo il gioco offline. Negli ultimi mesi abbiamo dedicato molto tempo a esplorare tutte le nostre opzioni."

"Dopo aver riflettuto a lungo, abbiamo deciso che la strada migliore da percorrere è quella di chiudere definitivamente il gioco e lo studio. Voglio ringraziare tutti i membri di Firewalk per la loro maestria, il loro spirito creativo e la loro dedizione".