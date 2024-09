Concord è morto, cosa accadrà al suo episodio nella serie Secret Level di Amazon? Una fonte risponde

Concord - il gioco sparatutto online di Sony che da oggi 6 settembre non sarà più accessibile - è stato un chiaro fallimento e gli sviluppatori stanno facendo sparire l'opera in attesa di capire se vi è un modo per risollevare la situazione.

L'episodio di Concord in Secret Level si farà

La conferma arriva da IGN USA, che ha parlato con una "fonte vicina alla produzione": ovviamente tale fonte è anonima, visto che non dovrebbe condividere informazioni di questo tipo. La testata americana precisa che ufficialmente Prime Video non ha dato conferme della cosa, ma secondo quanto scoperto non ci sono dubbi a riguardo. L'episodio di Concord andrà in onda.

Visto che Secret Level andrà in onda su Prime Video il 10 dicembre, è ovvio che la produzione dell'episodio di Concord (e gli accordi per la sua inclusione) risalgano a un periodo durante il quale non era possibile sapere cosa sarebbe successo. Essendo pronto, sarebbe uno spreco non utilizzare l'episodio dedicato al videogioco di Sony. Per molti inoltre sarà la prima occasione di farsi un'idea di cosa sia il videogioco, o perlomeno di chi siano i personaggi al suo interno.

Per quanto riguarda Secret Level (qui tutti i dettagli), ricordiamo che è prodotto da Miller, noto per la serie animata Love, Death and Robots di Netflix. La serie antologica includerà anche altri personaggi e mondi di PlayStation, come God of War.