Xbox conferma il proprio evento del Tokyo Game Show 2024, mostrerà anche i giochi di Game Pass

Microsoft Gaming ha annunciato che proporrà una diretta streaming per il Tokyo Game Show 2024, il 26 settembre alle 12:00 ora italiana. Xbox Game Studios, Activision, Blizzard Entertainment e Bethesda mostreranno i propri titoli, insieme a una serie di partner dal Giappone e dall'Asia. Ci sarà spazio anche per i giochi in arrivo su Xbox Game Pass.

La trasmissione di quest'anno sarà disponibile sul canale YouTube ufficiale del Tokyo Game Show e su alcuni canali social di Xbox in svariate lingue, italiano compreso.