Square Enix ha annunciato il catalogo dei suoi giochi presenti al Tokyo Game Show 2024, salvo sorprese

Il Tokyo Game Show 2024 si prospetta come un evento ricco anche per Square Enix, almeno a giudicare dal catalogo dei giochi che saranno presenti alla fiera annunciato in queste ore dal publisher e salvo eventuali e possibili sorprese che potrebbero emergere proprio per l'occasione.

Considerando l'importanza strategica del TGS per il mercato interno giapponese, ma non solo, è probabile che Square Enix abbia comunque intenzione di effettuare annunci e presentazioni in tale sede, che non sono ovviamente state incluse in questo elenco per non rovinare l'effetto sorpresa, dunque la prendiamo come una lista ancora parziale.

Giochi presenti e programma sono stati pubblicati sul sito ufficiale di Square Enix, ma considerando che mancano ancora 20 giorni all'avvio dell'evento è possibile che ulteriori variazioni vengano applicate successivamente.