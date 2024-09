Black Myth: Wukong su Xbox non è stato rinviato per "limiti della console", ha detto Microsoft

Anche in questo caso la scelta delle parole e la costruzione della risposta contribuiscono a non dare un'idea molto precisa della situazione e si aprono a diverse interpretazioni, ma sembra escludere in maniera chiara l'ipotesi che aveva preso piede, ovvero del ritardo deciso in seguito alla difficoltà nel portare Black Myth: Wukong su Xbox Series S.

In sostanza, il giornalista di Forbes ha riportato un'altra comunicazione privata e ufficiale ricevuta da un portavoce di Microsoft sull'argomento, utilizzata per ribadire sostanzialmente l'informazione che aveva diffuso nei giorni scorsi, ovvero del probabile accordo di esclusiva che lega Black Myth: Wukong a PS5 almeno per un certo periodo.



"Come abbiamo detto in precedenza, siamo emozionati per il lancio di Black Myth: Wukong su Xbox Series X|S e stiamo lavorando con Game Science per portare il gioco sulle nostre piattaforme", ha riferito Microsoft in questa sede, sostanzialmente ribadendo le stesse cose dette in precedenza, ma con qualche aggiunta.

"Preferiamo non commentare gli accordi fatti dai nostri partner con altri produttori di console, ma possiamo confermare che il ritardo su Xbox non è dovuto a limitazioni della piattaforma, come è stato ipotizzato".

Quest'ultima parte è quella fondamentale: viene ribadito praticamente per la terza volta l'accenno ad "accordi fatti con altri produttori di console", cosa che ovviamente fa pensare a una sorta di esclusiva latente tra Sony e gli sviluppatori di Black Myth: Wukong, ma soprattutto verrebbero esclusi problemi tecnici legati a limitazioni intrinseche di Xbox Series S o Series X.

A questo proposito, c'è da dire che anche la nota rubrica tecnica Digital Foundry, avendo affrontato la questione, ha menzionato anch'essa di aver sentito parlare di questi possibili accordi di esclusiva, riferiti da una "fonte informata dei fatti".

Tuttavia, anche questa risposta non esclude che vi possano essere dei problemi tecnici ma si limita a riferire, casomai, che questi non sarebbero legati a limitazioni intrinseche dell'hardware, dunque la questione resta ingarbugliata.