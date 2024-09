Credito gratuito per PS Store con la promozione delle Gift Card su Instant Gaming

Non si tratta singolarmente di un grandissimo sconto, ma si ottiene in pochi minuti e, se fatto più volte nel corso dell'anno ad ogni acquisto digitale, alla fine garantisce un valido risparmio. La promozione è valida su vari tagli, ma gli sconti migliori sono per quello da 50€ e da 35€ . Raggiungendo la pagina di Instant Gaming potete vedere tutti i tagli disponibili.

Settembre è iniziato e questo significa che pian piano arriveranno nuovi interessanti giochi. Se preferite acquistarli in formato digitale e se siete giocatori PlayStation , il nostro consiglio è di sfruttare la promozione di Instant Gaming . Il negozio permette infatti di acquistare una ricarica per il portafogli a prezzo scontato, così da ottenere in pratica del credito gratuito. Ad esempio, potete acquistare una Gift Card da 50€ pagandola 46,49€. Potete trovare la promozione a questo indirizzo .

Come attivare la Gift Card di PlayStation

Una volta eseguito l'acquisto su Instant Gaming, otterrete un codice download che va inserito tramite il vostro account PlayStation Store. Fate l'accesso su PC o console e poi selezionate il vostro account, scegliendo la voce per reclamare i codici. Lì potete inserire la sequenza alfanumerica inviata da Instant Gaming. Dopo un paio di conferme, vedrete che il credito è stato aggiunto al vostro portafogli.

La tessera di ricarica da 50€ di PlayStation Store

Il credito può essere usato sia per i giochi che per gli abbonamenti. In breve, potete usarlo per qualsiasi contenuto digitale venduto tramite PS Store. Fate però attenzione al fatto che la Gift Card è valida solo per gli account italiani: se per qualche motivo avete un account estero, non funzionerà.