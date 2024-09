Persona 3 Reload mostra il video di apertura del DLC Episode Aigis: The Answer, con canzone ufficiale

Atlus e Sega hanno pubblicato un nuovo trailer per Persona 3 Reload, costituito in questo caso dal video di apertura del DLC Episode Aigis: The Answer in arrivo, accompagnato da una canzone ufficiale scritta da Ryota Kozuka.

Sulle note della canzone "Disconnected", appositamente scelta per questa maxi-espansione di Persona 3 Reload, vediamo dunque l'animazione di apertura ufficiale della terza ondata di contenuti dell'Expansion Pass di Persona 3 Reload, ovvero quella più importante e ricca di tutte quelle viste finora.

Il DLC in questione è infatti l'espansione Episode Aigis: The Answer, che arricchisce in maniera sostanziale la narrazione del gioco aggiungendo un vero e proprio epilogo alla storia.