Persona 3 Reload è stato annunciato per Nintendo Switch 2 con un trailer

Approfittando della vetrina offerta dal Nintendo Direct: Partner Showcase andato in onda oggi, Sega e Atlus hanno annunciato la versione Nintendo Switch 2 di Persona 3 Reload.

Il rifacimento dell'acclamato JRPG del 2006 sarà disponibile sulla console portatile a partire dal 23 ottobre 2025. Al momento non è chiaro se questa versione includerà tutti i DLC pubblicati in precedenza per le altre piattaforme, in particolare Episode Aigis: The Answer, o se sarà necessario acquistarli a parte.