Persona 3 Reload è in sconto su Instant Gaming per i saldi del Black Friday

Proseguono le offerte di Instant Gaming per il Black Friday 2024 e noi come da tradizione siamo in prima linea per segnalarvi gli sconti più invitanti sui giochi PC. Ad esempio, in questo momento è possibile acquistare Persona 3 Reload a 32,99 euro anziché 69,99 euro. Applicando l'IVA italiana al 22% il prezzo finale è di 40,25 euro. Se siete interessati, potrete raggiungere la promozione e scoprire di più su JRPG di Atlus a questo indirizzo oppure cliccando sul box qui sopra.