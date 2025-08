Persona 3 Reload per Nintendo Switch 2 non include Episode Aigis e sarà su scheda con chiave di gioco

Durante il Direct di ieri pomeriggio, Atlus ha annunciato la versione Nintendo Switch 2 di Persona 3 Reload, facendo la gioia di chi desiderava giocare questo acclamato rifacimento sfruttando la versatilità della console ibrida di casa Nintendo.

Tuttavia, dopo l'evento sono emerse ulteriori informazioni sul porting per Switch 2 che potrebbero far storcere il naso a più di un appassionato. Innanzitutto, la versione giapponese del trailer di annuncio ha confermato che questa edizione non includerà alcun DLC pubblicato sulle altre piattaforme, incluso Episode Aigis: The Answer. Questi contenuti saranno quindi da acquistare separatamente, una scelta che deluderà chi sperava in una versione "completa", considerando che il gioco è disponibile da oltre un anno e mezzo su altri sistemi. Un po' come accaduto con Cyberpunk 2077, che su Switch 2 comprende anche l'espansione Phantom Liberty.