Le Pixel Buds 2a appaiono in un nuovo render, mentre un leak annuncia un possibile taglio di prezzo per Pixel Watch 4 LTE

L'esistenza delle cuffie Google Pixel Buds 2a è stata ufficialmente confermata grazie a un render ufficiale condiviso da Android Headlines. Sebbene non siano stati svelati molti dettagli in merito, queste cuffie verranno presentate ufficialmente il 20 agosto in occasione dell'evento Made by Google. Dopo quattro anni dall'annuncio delle Pixel Buds A-Series, queste cuffie più economiche andranno ad affiancare le Pixel Buds Pro 2, quest'ultime presentate nella nuova colorazione Moonstone. Inoltre, pare che le versioni LTE dei nuovi Pixel Watch 4 subiranno un taglio di prezzo. Vediamo quindi tutti i dettagli in merito.

Primi dettagli sulle Pixel Buds 2a Come vi abbiamo già anticipato, le nuove cuffie true wireless in-ear affiancheranno le Pixel Buds Pro 2. In questo caso è giusto fare una precisazione: sono due prodotti completamente differenti, dato che in precedenza era difficile capire di cosa si trattasse con esattezza. Le Buds 2a dovrebbero essere più economiche delle seconde e dovrebbero essere presentate nelle colorazioni Hazel, Strawberry, Fog Light e Iris. Google Pixel Buds 2a Dal render ufficiale condiviso da Android Headlines possiamo vedere la variante Iris. L'immagine non è estremamente esaustiva e mostra solo una piccola porzione del nuovo prodotto, ma in ogni caso potremo sicuramente aspettarci delle novità e dei miglioramenti sul fronte tecnico. Per ora è difficile anche ipotizzare dei prezzi definiti, ma secondo alcuni rumor potrebbero costare circa 149 €, un aumento di prezzo giustificato però dalle eventuali migliorie apportate. Arrivano nuove conferme sui prezzi dei Pixel 10: nessuna variazione ma qualche piccola modifica