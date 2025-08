Anche Galaxy Z Flip 7 è super resistente: il nuovo pieghevole Samsung è tosto quanto il Fold 7

Secondo quanto riportato da Samsung Display, i test condotti internamente indicano che il Galaxy Z Flip 7 è in grado di resistere a circa 500.000 piegature a temperatura ambiente , un risultato in linea con quello ottenuto dal Fold 7. Il dato è significativo perché dimostra un miglioramento netto rispetto ai modelli precedenti, Z Flip 5 e Z Fold 5, certificati solo per 200.000 piegature.

Samsung continua a puntare sui dispositivi pieghevoli, presentando due modelli che segnano un passo avanti in termini di design e robustezza: Galaxy Z Fold 7 e Galaxy Z Flip 7. Il primo ha ricevuto ampi consensi per il profilo sottile, la leggerezza e la notevole solidità. Ora, anche il nuovo Flip sembra offrire prestazioni simili sul fronte della durabilità.

Le dichiarazioni di Samsung

Le prove hanno incluso scenari più estremi: a 60 gradi Celsius, il Fold 7 raggiunge le 300.000 piegature, mentre a -20 gradi Celsius arriva a 60.000. Sebbene questi numeri non provengano da enti di certificazione indipendenti, come nel caso del Fold 7 testato dal Bureau Veritas, confermarli in modo deciso per il Flip 7 rappresenta un'indicazione chiara delle potenzialità del dispositivo. Il salto qualitativo è attribuito al nuovo sistema Armor FlexHinge, un meccanismo che piega lo schermo con una curvatura a goccia d'acqua, riducendo lo stress sui materiali. La struttura multi-binario del supporto distribuisce meglio la pressione, contribuendo a una resistenza complessiva superiore.

Queste le dichiarazioni di Samsung ad Android Authority: "In risposta alla vostra domanda di follow-up, il test commissionato a Bureau Veritas (sic) è stato condotto esclusivamente sul pannello pieghevole utilizzato nel modello di punta, Galaxy Z Fold 7. Tuttavia, valutiamo internamente che anche il pannello pieghevole utilizzato nel Galaxy Z Flip 7 offra una resistenza paragonabile a quella del Fold 7, poiché incorpora anch'esso diverse tecnologie volte a migliorarne la durabilità".

Questi miglioramenti portano Samsung a stimare una durata media di oltre cinque anni per un utilizzo intenso del Galaxy Z Flip 7 e fino a dieci anni per un uso più moderato. Un dato che potrebbe convincere anche gli utenti più scettici riguardo all'affidabilità dei dispositivi pieghevoli.

E voi che esperienza avete avuto con gli smartphone pieghevoli? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.