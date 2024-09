Le ricariche per Nintendo Switch sono in promozione su Instant Gaming

Nintendo non è mai a corto di nuovi giochi molto interessanti e se amate acquistarli in digitale, allora dovreste cercare di risparmiare un poco con la promozione di Instant Gaming. La piattaforma di vendita permette infatti di acquistare del credito per la ricarica del portafogli di Nintendo eShop per il vostro Nintendo Switch. Ad esempio, potete acquistare una Gift Card da 50€ pagando 45.99€. La promozione è disponibile a questo indirizzo.

Gli sconti migliori sono per la Gift Card da 50€, 75€ e 100€ (-8%). Ci sono però anche i tagli da 15€ (-4%) e 25€ (-6%). Queste ricariche sono valide solo per gli account europei, quindi anche quelli italiani.