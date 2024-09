In Concord ormai vicino alla fine, i giocatori continuano a uccidersi da soli per un motivo particolare

C'è un'atmosfera molto strana in Concord durante queste ore: con il gioco vicino alla prematura fine, si respira un senso di conclusione ineluttabile e questo scenario apocalittico è alimentato anche dagli strani comportamenti dei giocatori, i quali continuano a uccidersi da soli, a quanto pare per un motivo molto specifico.

La community si sta infatti dando da fare soprattutto per raggiungere il trofeo di platino in Concord e per farlo si devono ottenere vari trofei legati alla progressione tra livelli di esperienza. In particolare, molto ambiti in questo momento sono i trofei "Freegunner Frequency" al raggiungimento del livello di Reputazione 10, "Name Recognition" per il livello 50 ed "Experienced Freegunner" al livello 100.

In mancanza di tempo, visto che come riferito ieri da Sony il gioco verrà disattivato dal 6 settembre, molti giocatori hanno deciso di suicidarsi in massa all'inizio delle partite, in modo da concludere il match più velocemente possibile e ricevere il bonus di esperienza comunque assicurato.