GTA 6 potrebbe avere un accordo di esclusiva sul marketing con Sony, per spingere PS5 e PS5 Pro

Secondo una nuova voce di corridoio, è possibile che Sony si sia assicurata un accordo per i "diritti di marketing" in esclusiva di GTA 6, con il gioco che potrebbe essere associato a PS5 e PS5 Pro nei materiali pubblicitari in maniera esclusiva, o quantomeno prioritaria.

Non c'è nulla di ufficiale al riguardo e la voce va presa con le pinze, anche perché proviene da una fonte la cui affidabilità non è certa: il leaker MAGG avrebbe riferito la cosa allo youtuber Colt Eastwood, e l'informazione sarebbe stata corroborata anche da RedGamingTech. A dire il vero, sono tutti nomi che non ispirano una grandissima fiducia, ma l'idea non è certo assurda e la questione avrebbe anche senso, visto che Sony ha probabilmente intenzione di applicare una grande spinta comunicativa al lancio di PS5 Pro.

In effetti, la vicinanza tra Rockstar Games e Sony è emersa anche in passato, con GTA 5 utilizzato anche per promuovere PS5 fin dal noto PlayStation Showcase di presentazione del 2020, dunque la questione non sarebbe affatto strana.