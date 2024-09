Il cosplay di Starlight da The Boys di MyCherryCrushX è davvero luminoso

La versione di Starlight da parte della modella è fedele all'originale ma anche piuttosto rielaborata, con un'ottima ricostruzione del costume . La combattente in questione ha dimostrato di essere una persona particolarmente umana, ma anche decisamente determinata e potente quando si tratta di combattere.

Anche The Boys è infine diventato materiale da cosplayer, ed è una cosa piuttosto logica, vista la quantità di personaggi carismatici presenti nella serie: in questo caso vediamo il cosplay di Starlight da parte di MyCherryCrushX ed è davvero notevole.

La Starlight di MyCherryCrushX

Si tratta peraltro di uno dei personaggi più positivi della serie, cosa che la fa emergere come un caso piuttosto singolare all'interno di un mondo in cui i super-eroi sono decisamente tendenti a dimostrare il peggio di sé. MyCherryCrushX si mostra qui perfettamente vestita a tema, con un costume che ripropone in maniera piuttosto precisa anche i più piccoli particolari degli originali e una capigliatura simile.



