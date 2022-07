The Boys: il cosplay di Starlight e Queen Maeve di Rolyat e ArmoredHeart è perfetto

The Boys non poteva passare inosservato ai cosplayer, vista la quantità di personaggi carismatici presenti nella serie, come dimostra in questo caso il doppio cosplay di Starlight e Queen Maeve da parte di Rolyat e ArmoredHeartCosplay.

Le due interpretazioni sono veramente ben fatte, con un'ottima ricostruzione dei costumi per entrambi i personaggi. Le due combattenti hanno dimostrato, soprattutto nella Stagione 3 di The Boys, una notevole tendenza a collaborare, risultando decisamente minacciose in un combattimento combinato.

Si tratta peraltro di due dei personaggi più positivi della serie, cosa che le fa emergere come dei casi piuttosto singolari all'interno di un mondo in cui i super-eroi sono decisamente tendenti a dimostrare il peggio di sé. Rolyat e ArmoredHeartCosplay si mostrano qui perfettamente vestite a tema, con costumi che ripropongono in maniera piuttosto precisa anche i più piccoli particolari degli originali.

D'altra parte, di notevole effetto è anche il contrasto fra le due combattenti, sia per i colori che le caratterizzano sia per gli atteggiamenti diversi, che si riflettono nei differenti stili di combattimento su cui si basano. Vediamo dunque la foto dei due set combinati riportata qui sotto.

