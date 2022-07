Sherlock Holmes The Awakened: annunciato il remake dell'avventura lovecraftiana di Frogwares

Gli sviluppatori ucraini di Frogwares hanno svelato che il loro prossimo gioco sarà Sherlock Holmes The Awakened, un remake completo e una sostanziale riscrittura dell'omonimo gioco uscito nel 2006. Il gioco sarà disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch

La campagna Kickstarter del gioco inizierà a breve per assicurare che il team abbia i fondi necessari per la produzione, offrendo al tempo stesso ai fan dei bonus e delle ricompense per supportare lo studio mentre il loro paese è ancora in guerra.

Il primo trailer ufficiale, un aggiornamento video del team e maggiori dettagli sulle meccaniche di gioco verranno rilasciati insieme all'inizio della campagna Kickstarter. Per ora, il team ha condiviso i primi screenshot, che trovate qui sotto.

Precedentemente conosciuto come Project Palianytsia, Sherlock Holmes The Awakened è una storia oscura ispirata alle opere di HP Lovecraft che vede come protagonista uno giovane Sherlock Holmes alle prese con il suo primo grande caso assieme al nuovo aiutante John Watson.

Quello che sembra un semplice caso di una persona scomparsa si trasforma rapidamente in una rete di cospirazioni di un culto nefasto che adora il dio misterioso Cthulhu e sta tentando di realizzare un'antica profezia. Il gioco porterà il duo di investigatori in 4 località - Londra vittoriana, un reparto psichiatrico svizzero, il bayous di New Orleans e le Highlands scozzesi - mentre cercano di separare la realtà dal soprannaturale e cercano di porre fine ai piani folli e oscuri di questo culto.

Il remake potrà vantare un nuovo comparto grafico e asset realizzati con Unreal Engine 4, nuove e rinnovate animazioni, miglioramenti per tutte le cutscene, meccaniche di gameplay per l'investigazione aggiuntive.

Verranno poi ritoccati alcuni punti della storia in modo da connettere lo giovane Sherlock del gioco con quello dei precedenti titoli di Frogwares, le storie di alcuni casi subiranno delle modifiche e verranno aggiunte nuove missioni secondarie.

Il doppiaggio verrà registrato nuovamente e il gioco verrà localizzato per un numero maggiore di paesi, si spera anche l'Italia, ci saranno migliorie all'interfaccia utente e altre aggiunte che miglioreranno la qualità globale dell'esperienza.

Con un messaggio gli sviluppatori hanno spiegato di lavorare a un remake di Sherlock Holmes The Awakened, in quanto a causa della guerra in Ucraina serviva un progetto che avesse delle basi solide. Per lo stesso motivo, Frogwares è costretta a chiedere una mano ai fan per ottenere i fondi necessari per finanziare il gioco.

"Abbiamo sempre voluto fare un remake di questo gioco ad un certo punto, ma la guerra ci ha costretto a farlo ora. Lavorando su un titolo che ha la maggior parte del suo contenuto, portata e narrativa tutti bloccati dopo poche settimane, ci stiamo concedendo un ciclo di sviluppo molto più prevedibile e strutturato. E stabilità e prevedibilità sono esattamente ciò di cui abbiamo bisogno in questo momento, mentre il resto dei nostri giorni rimane così incerto", afferma Denys Chebotarov, produttore di Frogwares.

"In circostanze normali, avremmo assicurato noi stessi i finanziamenti per il nostro prossimo gioco dalle vendite dei nostri titoli precedenti. Ma questa guerra ci lancia continuamente nuove sfide che ogni volta richiede che ci fermiamo, ci riorganizziamo e ci adattiamo. Ciò richiede tempo, fatica e, in alcuni casi, denaro che normalmente verrebbe destinato a finanziare la produzione di un gioco", ha detto Sergey Oganesyan, responsabile della comunicazione di Frogwares.

"Attraverso il crowdfunding, possiamo garantire tutte queste esigenze e anche salvaguardare il finanziamento complessivo del gioco, sapendo benissimo che ora abbiamo i mezzi garantiti per finire il gioco e gestire tutti gli ostacoli che potremmo affrontare con l'evolversi di questa guerra. Questa rete di sicurezza ci consentirà di mettere al primo posto le esigenze e la sicurezza del nostro team mentre ci adattiamo ulteriormente senza far deragliare l'intero sviluppo e il finanziamento." Sergey Oganesyan, responsabile comunicazione, Frogwares.