PS5: aggiornamento di sistema 22.01-05.50.00.08-00.00.00.0.1 disponibile

PS5 ha ottenuto anche l'aggiornamento di sistema 22.01-05.50.00.08-00.00.00.0.1, questo disponibile per tutti e rilasciato nelle ore scorse, dunque slegato dall'update in beta di cui abbiamo parlato in precedenza.

È possibile che non ve ne siate neanche accorti, il nuovo update al firmware di PS5 è infatti molto piccolo, richiedendo un download di minima entità e portando a pensare che si tratti di un altro aggiornamento marginale della lunga e nota serie sui "miglioramenti di stabilità".

PS5 sta ottenendo diversi aggiornamenti interessanti

In effetti, non ci sono state particolari comunicazioni al riguardo da parte di Sony.

Considerando che l'aggiornamento precedente, datato 7 luglio 2022, aveva il codice identificativo 22.01-05.50.00.08-00.00.00.0.0, è chiaro che questo è un piccolo update progressivo sulla stessa linea, visto che l'identificativo cambia solo per l'"1" posto in fondo alla lunga stringa di numeri con cui Sony segnala i propri aggiornamenti di sistema.

Sembra dunque che anche questo update riguardi un miglioramento della stabilità di sistema e probabilmente qualche correzione di bug, ma tutte cose veramente poco percepibili per gli utenti. Ben più interessante è invece l'update in beta annunciato questa mattina da Sony per gli utenti che fanno parte del programma di testing, purtroppo non disponibile in Italia. Come abbiamo riferito, con quell'aggiornamento viene introdotta l'uscita video a 1440p per PS5, sebbene questa non supporti il VRR, per il momento, oltre a diverse altre novità interessanti.