PS5: nuovo firmware beta aggiunge il supporto ai 1440p e le liste per i giochi

Tramite le pagine del PlayStation Blog, Sony ha annunciato l'arrivo di un nuovo firmware di sistema beta per PS5, grazie al quale la console supporterà la risoluzione nativa 1440p e verrà aggiunta una nuova funzione che permette di creare delle liste per i giochi personalizzate. Purtroppo l'aggiornamento non sarà disponibile in Italia, dato che per il momento è previsto solo per gli utenti negli Stati Uniti, Canada, Giappone, Regno Unito, Germania e Francia.

La novità più importante è senza dubbio quella del supporto alla risoluzione 1440p, chiesto a gran voce da tantissimi giocatori fin dal lancio di PS5. Stando a quanto riportato sul PlayStation Blog, "la versione beta di PS5 introduce il supporto per l'uscita video HDMI 1440p, consentendo ai giocatori di scegliere un'impostazione visiva aggiuntiva sui monitor e TV compatibili. Se il gioco a cui stai giocando supporta il rendering a 1440p puoi sperimentare l'output nativo a 1440p sul tuo display."

"Oppure se stai giocando a un gioco con una risoluzione nativa più elevata come il 4K, potresti beneficiare di un migliore anti-aliasing attraverso il supersampling. Puoi verificare se il tuo dispositivo HDMI è compatibile selezionando "Test uscita 1440p" nelle opzioni Schermo e video" nelle impostazioni di sistema."

Sony precisa che il VRR su PS5 non supporta la risoluzione 1440p, il che significa che potrete attivarlo solo con il 4K e il 1080p. Una limitazione insolita, ma non è escluso che venga risolta prima del lancio globale del firmware.

Un'altra aggiunta di spessore è rappresentata dalle liste per i giochi di PS5, con gli utenti che possono creare nella libreria fino a 15 liste che includono un massimo di 100 giochi. Potete vedere un esempio nello scatto qui sotto.

PS5, ecco le liste per i giochi in arrivo con il nuovo firmware beta

Tra le altre novità, troviamo un'opzione che permette di ascoltare e confrontare le differenze tra audio 3D e stereo nella stessa schermata, per poi scegliere l'impostazione che preferiamo. Inoltre è stato reso più semplice l'accesso ai progressi delle attività, che ora verranno mostrati nella parte alta dell'hub di ogni applicazione.

Sono state aggiunte anche delle funzionalità social. Il firmware beta di PS5 infatti aggiunge un'opzione con la quale chiedere a una persona nel nostro party di attivare la condivisione dello schermo. Inoltre quando si entra in un party riceveremo una notifica se un utente al suo interno sta giocando a un titolo a cui possiamo partecipare. Infine, l'aggiornamento permette di visualizzare subito il profilo di un giocatore che abbiamo appena aggiunto alla lista amici e di inviare stickers e messaggi vocali ai nostri gruppi tramite il Game Base.

Che ne pensate delle novità in arrivo per PS5 annunciate da Sony? Fatecelo sapere nei commenti.

Vi ricordiamo inoltre che ieri sono stati svelati i giochi gratis per PS5 e PS4 del PlayStation Plus di agosto 2022.