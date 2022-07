PS Plus: giochi gratis di agosto 2022 per PS4 e PS5 svelati ufficialmente

Sony Interactive Entertainment ha indicato ufficialmente i giochi gratis per PS4 e PS5 compresi nell'abbonamento PS Plus di agosto 2022. Saranno disponibili dal 2 agosto. Si tratta di:

Tony Hawk's Pro Skater 1+2 Cross-Gen Deluxe Bundle (PS4/PS5)

Yakuza Like A Dragon (PS4/PS5)

Little Nightmares (PS4)

Come oramai ci si aspetta, i gioco sono proprio quelli indicati dal leak di billbil-kun, che da oramai molti mesi annuncia con più o meno anticipo i titoli che saranno presenti all'interno del servizio di PS Plus.

Il primo gioco gratis del PS Plus di agosto 2022 è Tony Hawk's Pro Skater 1+2; parliamo di un simulatore di skate, precisamente la versione remastered dei giochi originali pubblicati nel 1999 e nel 2000. Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che "i ragazzi di Vicarious Vision infondono nuova vita a un altro indimenticabile capolavoro del passato. Tony Hawk's Pro Skater 1+2 ci ricorda cosa significano le parole sfida e divertimento. C'è qualche incertezza nel frame rate di alcuni livelli, ma niente di tragico, e manca un photo mode che avremmo volentieri utilizzato per riempire i nostri dischi rigidi di immagini. Se vi piacevano gli originali, se volete scoprire la prima volta un grande classico, se semplicemente siete a caccia di uno straordinario gioco sullo skateboarding, non potete chiedere di meglio."

Yakuza Like A Dragon, secondo gioco gratis del PS Plus di agosto 2022, è un gioco di ruolo giapponese a turni. Si tratta di un nuovo inizio per la serie Yakuza: nei panni di un nuovo personaggio, Ichiban Kasuga, ci troviamo in una nuova città. Anche il sistema di combattimento è cambiato, abbandonando la vecchia struttura da gioco d'azione. Potete leggere la nostra recensione a questo indirizzo.

L'ultimo gioco del PS Plus di agosto 2022 è Little Nightmares, un'avventura horror pubblicata da Bandai Namco che ha già ricevuto un seguito. Si tratta di un vecchio titolo, ma di alta qualità. Nei panni di una piccola figura, dovremo muoverci all'interno di stage a scorrimento laterale, con sezioni platform e puzzle, inseguiti da varie mostruosità. Eccone la recensione.

Diteci, cosa ne pensate dei giochi gratis di agosto 2022 del PS Plus? Siete soddisfatti, oppure speravate in qualcosa di diverso?