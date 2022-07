God of War: video dell'audizione dell'attore di Kratos, che ha creato una lista di mosse picchiaduro

Eric Jacobus - stunman veterano - è stato uno degli attori del motion capture di God of War (2018): più precisamente, ha interpretato Kratos. Jacobus ha recentemente caricato su YouTube un video della sua audizione per Santa Monica, risalente al 2016, nel quale lo vediamo mettere in scena una serie di mosse in stile picchiaduro.

Il video mostra Jacobus eseguire tutta una serie di colpi a mani nude, caratterizzati da icone che indicano il punto colpito, tra alto, medio e basso. L'attore afferma che Santa Monica aveva visto una delle serie "Tekken dal vivo", ovvero dei video nei quali Jacobus esegue una serie di mosse dei personaggi di Tekken nel modo più accurato possibile. Per la propria audizione, lo stuntman ha deciso di creare una lista di mosse per Kratos: il risultato finale è molto interessante e divertente da vedere, soprattutto quando estrae l'ascia e la sua per fare varie combo.

Una cosa è certa, God of War propone tante mosse visivamente di grande impatto soprattutto per quanto riguarda Kratos e possiamo affermare che il risultato finale è anche merito del talento di Jacobus, oltre che del team che si è occupato di trasformare il mo-cap in vere animazioni per il gioco.

Infine, vi ricordiamo che The Art of God of War Ragnarok ha una data di uscita, ecco la cover e la Deluxe Edition.