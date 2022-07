Hogwarts Legacy: data di uscita forse svelata dal libro ufficiale, ora preordinabile su Amazon

Tramite Amazon Italia e Amazon UK possiamo vedere che è disponibile al preordine un nuovo libro (in versione inglese) che a partire dall'immagine pare chiamarsi The Art and Making of Hogwarts Legacy: Exploring the Unwritten Wizarding World, fissato per l'uscita il 6 dicembre 2022. Questo ha spinto i fan a pensare che anche il gioco potrebbe essere in uscita a dicembre 2022. Come potete vedere poco sotto, l'informazione è stata condivisa tramite Reddit, dove viene mostrata la pagina di Amazon UK dedicata a The Art and Making of Hogwarts Legacy: Exploring the Unwritten Wizarding World. La descrizione del libro afferma che "accompagna i lettori in un viaggio attraverso la creazione di questo coinvolgente RPG d'azione open-world ambientato nel mondo che è stato introdotto per la prima volta nei libri e nei film di Harry Potter. Andate oltre il gioco con interviste esclusive al team di sviluppo, schizzi concettuali mozzafiato, rendering e illustrazioni per esplorare davvero la creazione di questa versione unica di un mondo molto amato".

In precedenza la data era stata fissa per il 31 dicembre 2022 (un chiaro segnaposto) ed è ora stata cambiata al 6 dicembre 2022. Ovviamente, la data di uscita del libro potrebbe essere cambiata in qualsiasi momento ancora una volta. Non è però detto che la data di uscita del libro e la data di uscita di Hogwarts Legacy siano direttamente legate.

Su Reddit sottolineano però che anche un altro gioco - ovvero Gotham Knights - di Warner Bros. (editore di Hogwarts Legacy) vedrà l'arrivo di un libro simile dedicato, in uscita nello stesso giorno del videogame, ovvero il 25 ottobre 2022.

Per il momento questo è quello che sappiamo. Ricordiamo che Hogwarts Legacy è fissato per un generico 2022. Speriamo di ricevere presto nuove informazioni riguardo al prodotto.

In attesa di novità, ecco un video che mostra la bella Torre Nord di Hogwarts.