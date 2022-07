Hogwarts Legacy: video mostra la bella Torre Nord di Hogwarts e promette tante cose da scoprire

Gli autori di Hogwarts Legacy hanno condiviso tramite Twitter un nuovo video dedicato alla Torre Nord di Hogwarts. Inoltre, il tweet promette che vi sarà molto da scoprire all'interno del castello.

Ricordiamo che la Torre Nord di Hogwarts è la torre della Divinazione. Il breve video condiviso tramite Twitter dall'account ufficiale di Hogwarts Legacy ci mostra alcuni scorci di questa area, concentrandosi soprattutto sugli elementi estetici, come gli arazzi e le statue che mostrano i centauri, grandi esperti di divinazione e di lettura del futuro.

La cura per l'ambientazione sembra essere ottima, anche se ovviamente un piccolo video come questo non è sufficiente per giudicare Hogwarts Legacy. La speranza dei fan è che questo gioco sia in grado di ricreare l'atmosfera di Hogwarts che i lettori hanno sperimentato tramite i romanzi. Per certo, una grande cura verso l'ambientazione sarà fondamentale per raggiungere tale obbiettivo.

Se vi interessa vedere altre ambientazioni di Hogwarts Legacy, possiamo consigliarvi un video da 20 minuti che mostra le ambientazioni del gioco in stile ASMR.