Hogwarts Legacy: un video da 20 minuti mostra le ambientazioni del gioco in stile ASMR

Warner Bros. ha pubblicato un nuovo video dedicato a Hogwarts Legacy, il gioco di ruolo d'azione dedicato al mondo di Harry Potter. In questo filmato da 20 minuti, possiamo vedere varie ambientazioni del gioco, ma con uno stile un po' diverso da quello che forse vi aspettereste: si tratta infatti non di un video gameplay, ma di un video ASMR.

Il video ci mostra molteplici ambienti di Hogwarts Legacy, a partire dalla scuola di magia e stregoneria. Passiamo poi anche a Hogsmeade, il villaggio vicino alla scuola, di cui vediamo le piazze e le strade. Inoltre, possiamo vedere anche uno scorcio della campagna circostante la scuola. Tutto il video è ambientato in una notte piovosa primaverile e il suo scopo è essere ascoltato più che visto. Ciò detto, questi scorci sono nuovi e, anche se non mostrano molto, ci permettono di immaginare come sarà il gioco durante le nostre avventure.

Se siete più interessati a un vero e proprio video di gameplay, potete rivedere il video gameplay da 14 minuti dello State of Play, all'interno del quale abbiamo la possibilità di vedere non solo le ambientazioni del gioco, ma anche il combattimento, la gestione del personaggio, le lezioni, l'esplorazione del mondo di gioco, il volo con la scopa e anche il cattivo.

Parlando proprio dell'antagonista, i fan di Harry Potter pensano di aver capito chi è il cattivo di Hogwarts Legacy.