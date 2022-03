Hogwarts Legacy: video gameplay da 14 minuti dello State of Play del 17 marzo 2022

Dopo lunga attesa, è finalmente arrivato il momento di vedere il video gameplay di Hogwarts Legacy, il nuovo gioco ambientato nel mondo di Harry Potter. Il filmato è stato condiviso da Sony PlayStation e da Warner Bros. durante lo State of Play del 17 marzo 2022. Il gioco è stato registrato in versione PS5. Sarà pubblicato a fine 2022.

Noi siamo un nuovo studente che ha il potere di interagire con una magia antica e dovremo perché questa antica magia è tornata. Ci viene spiegato che potremo far parte di una qualsiasi delle quattro Case di Hogwarts e potremo creare il personaggio liberamente. Dovremo ovviamente seguire le lezioni, come Pozioni, Erbologia, Trasfigurazione, Difesa contro le arti oscure e non solo.

Potremo anche esplorare Hogwarts tra una lezione e l'altra. Troveremo passaggi segreti e dungeon. Non mancheranno anche puzzle da risolvere con magie dedicate. Inoltre, non mancheranno luoghi iconici dei libri che non abbiamo mai esplorato nei giochi, come le cucine degli elfi domestici o il bagno dei Prefetti. Siamo nel passato, quindi non incontreremo i personaggi noti, ma non mancheranno i fantasmi della scuola.

Dovremo anche scontrandoci contro dei goblin ribelli e maghi oscuri, che saranno alleati in Hogwarts Legacy. Ci saranno molteplici magie note ai fan da usare per interagire con l'ambiente e combattere: ci saranno modi per attaccare e fare danni, ma anche deviare i colpi, contrattaccare e incantare i nemici per bloccarli. Ovviamente, potremo subire le stesse magie. Ogni nemico avrà specifiche debolezze a certi elementi e certi tipi di magia.

Potremo completare missioni e sfide di Hogwarts Legacy per potenziare il nostro personaggio, focalizzandoci anche su certe magie e scegliere il nostro approccio al gioco. Potremo anche creare pozioni e potenziare i nostri abiti per essere più resistenti. Potremo anche essere aiutati da piante viventi, come le mandragole. Incontreremo anche molte bestie magiche che potremo salvare.

Non mancherà la possibilità di volare con la scopa in Hogwarts Legacy. Potremo anche avere degli alleati che ci accompagneranno nelle missioni, ci aiuteranno nei combattimenti e ci racconteranno la propria storia.

Non mancherà poi la Stanza delle necessità che ci fornirà ciò che abbiamo bisogno, ovvero uno spazio per studiare, potenziarci, coltivare piante, fare pozioni e non solo. Potremo anche creare una nostra base personalizzata.

In Hogwarts Legacy andremo anche oltre la scuola. Potremo andare a Hogsmeade dove troveremo dei venditori, ma anche nemici da cui difenderci. Le aree esterne a scuola cambieranno anche con il cambio delle stazioni. Ci sarà un ampio mondo aperto con missioni, villaggi e aree pericolose da esplorare.

Diteci, cosa ne pensate di questa presentazione? Il video gameplay di Hogwarts Legacy mostrato durante lo State of Play di Sony PlayStation vi ha convinto, oppure avete ancora dei dubbi sulla nuova avventura ambientata nel mondo magico di Harry Potter?

Vi ricordiamo che Hogwarts Legacy sarà disponibile in versione PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S.