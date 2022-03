GoldenEye: marchio rinnovato, si rafforzano i rumor sulla versione remaster

Il marchio di GoldenEye è stato rinnovato ed è stato indicato che il nome sarà usato per un "software di gioco scaricabile". Tutto questo non fa altro se non rafforzare i rumor sulla versione remaster del gioco.

All'inizio di quest'anno, infatti, sono stati avvistati dei riferimenti a GoldenEye 007 tramite gli Achievement di Xbox. A seguire si è iniziato a parlare di una versione rimasterizzata del gioco.

Il multigiocatore di GoldeEye 007

Ovviamente si tratta solo di leak e rumor per il momento, ma considerando che parliamo di un vecchio gioco e che il rinnovo del marchio è legato a un gioco scaricabile, non pare impossibile che - in una forma o nell'altra - GoldenEye 007 sia pronto a tornare. Per ora non abbiamo informazioni ufficiali, non possiamo fare altro se non attendere nuove informazioni a riguardo.

Ricordiamo che GoldenEye 007 è un gioco originariamente pubblicato su Nintendo 64, nel 1997, e sviluppato da RARE. Si tratta di uno sparatutto in prima persona, con fasi stealth e anche il multigiocatore a quattro giocatori. Nel 2011 è stato pubblicato GoldenEye 007 Reloaded, una versione rimasterizzata per PS3 e Xbox 360, arrivata a seguire dalla versione Wii e DS pubblicata nel 2010.