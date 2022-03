Dead by Daylight: numero di giocatori totali svelato, il successo è enorme

L'apprezzato gioco horror Dead by Daylight è stato giocato da più di 50 milioni di giocatori. Si tratta di un risultato enorme che mostra il successo di questo videogame. Ogni giorno, fino a due milioni di giocatori si connettono al gioco.

Questo obiettivo è stato raggiunto grazie al fatto che è disponibile in tantissime versioni, compresi gli smartphone, console PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, Google Stadia e ovviamente anche PC, sia Steam che Epic Games Store. Inoltre, il gioco è stato aiutato dal mondo dello streaming, diventando un appuntamento fisso di molti content creator di Twitch. Inoltre, nom dobbiamo dimenticare le regolari collaborazioni con altri franchise horror, come SAW, Stranger Things e Resident Evil.

Dead by Daylight e la collaborazione con Stranger Things

Lo sviluppatore , che ha sede a Montreal, ha ora più di 900 dipendenti e continua a sviluppare nuovi aggiornamenti per Dead by Daylight. Lo studio ha recentemente pubblicato Sadako di The Ring come personaggio 'killer' giocabile.

