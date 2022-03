Ghostwire: Tokyo: pubblicata l'intera colonna sonora

Lo sviluppatore Tango Gameworks e l'editore Bethesda Softworks hanno pubblicato l'intera colonna sonora dell'imminente Ghostwire: Tokyo, avventura action in prima persona dalle atmosfere particolarissime.

Ascoltiamola:

Come potete vedere, sono quasi tre ore di tracce audio, composte da Masatoshi Yanagi, già sentito nella serie The Evil Within, sempre di Tango Gameworks. Com'era lecito attendersi, le tracce sembrano essere state pensate per arricchire l'atmosfera del gioco.

Ghostwire: Tokyo uscirà il 25 marzo 2021 su PC e PS5. Leggiamo la descrizione ufficiale:

Affronta l'ignoto, scopri la verità e salva la città

Tokyo è funestata da forze letali non appartenenti a questo mondo, dovute a un pericoloso occultista che in un istante ha fatto scomparire la popolazione intera. Alleati con una potente entità spettrale nella sua missione vendicativa e padroneggia un poderoso arsenale di abilità per svelare la verità dietro le sparizioni, mentre AFFRONTI L'IGNOTO in Ghostwire: Tokyo.

Una tokyo Meravigliosamente Spettrale

Esplora la visione unica di una Tokyo stravolta da presenze soprannaturali. Da paesaggi metropolitani ultramoderni, a templi tradizionali e vicoli angusti, vai alla scoperta di una città spaventosamente meravigliosa brulicante di Yokai, spiriti in cerca di vendetta che infestano le strade.

Scopri i luoghi più caratteristici, come l'incrocio di Shibuya e la Tokyo Tower, ricostruiti nei minimi dettagli sfruttando al meglio la tecnologia di nuova generazione. Esplora la città rimasta sospesa nel tempo quando la sua popolazione è sparita e recati nel surreale oltretomba per salvare la tua famiglia.

Abilità Elementali Devastanti

Padroneggia una combinazione di poteri elementali e abilità spettrali potenziabili per affrontare le minacce sovrannaturali che infestano la città. Grazie alle tue abilità eteree puoi elevarti fino alla cima dei grattacieli di Tokyo, sorvolare le strade in cerca di nuove missioni e perfino piombare sui nemici dall'alto.