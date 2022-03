Elden Ring: la vulnerabilità PC non è risolta? Il report è stato smentito

Aggiornamento: Metalcrow, che ha realizzato un fix per la vulnerabilità di Dark Souls, ha affermato che il report dell'utente Twitter, che potete vedere poco sotto nella notizia originale, è in realtà un falso. Come detto nella notizia originale, per ora si tratta di informazioni non ufficiali, quindi non possiamo confermare né il report originale né la smentita. Questa seconda fonte, però, è più credibile della prima, quindi per il momento possiamo ritenere sicuro Elden Ring.

A seguire uno screen del commento di Metalcrow sul report della vulnerabilità di Elden Ring.

Metalcrow

Notizia originale: Secondo quanto indicato da un nuovo report, FromSoftware e Bandai Namco non hanno risolto il problema di sicurezza di Elden Ring. La vulnerabilità della versione PC è ancora presente e potrebbe permettere ai malintenzionati di applicare malware sul vostro computer mentre giocate online.

L'informazione arriva da notasnervous, utente Twitter. Come potete vedere qui sotto, il giocatore mostra che è possibile attivare un malware sul computer di un altro giocatore semplicemente giocando online contro di esso. Nel video, appena il giocatore viene colpito, si carica un malware che sembra aprire schede del browser all'infinito.

Secondo quanto indicato, l'unica azione di FromSoftware e Bandai Namco è stata aggiungere Easy Anti-Cheat, che però non pare proteggere i giocatori da questa vulnerabilità.

Bisognerà capire se effettivamente il problema persiste, visto che per ora si tratta solo di un report non ufficiale e non confermato. Bisognerà anche vedere in che modo gli sviluppatori di Elden Ring risponderanno alla questione.

Elden Ring ha venduto molto su PC, quindi ci sarebbero per certo moltissimi giocatori a rischio. Se siete certi di voler giocare offline, potete a questo punto sfruttare le mod, come quelle per la modalità Facile e la modalità Difficile, ecco cosa fanno.