Elden Ring: mod per la modalità Facile e la modalità Difficile, ecco cosa fanno

Sono disponibili delle mod PC per Elden Ring che permettono di cambiare la difficoltà del gioco, precisamente attivando una modalità Facile e una modalità Difficile. Vediamo i dettagli.

Prima di tutto, esiste la mod "Easy Mode for Elden Ring" creata da odashikonbu. Questa modifica, da usare solo offline, riduce il danno subito del 50%, aumenta il danno inflitto ai nemici del 25% e aumenta il numero di rune ottenute di 10 volte. Si tratta in altre parole di un modo per semplificarsi la vita nelle battaglie e velocizzare i level up. Inoltre, questa mod include anche la correzione al bug dei nemici invisibili. Potete trovarla su NexusMods a questo indirizzo.

Poi, troviamo la mod "Prepare to die (Hard Mode)", il cui nome è ovviamente ispirato a Dark Souls. È creata da Silentverge02. Questa mod fa si che sin dalla prima partita la potenza d'attacco, la difesa e la resistenza dei nemici sia pari a quella del New Game Plus. I punti vita, i punti azione e la stamina sono invece uguali. Inoltre, le modifiche scaleranno per ogni NG+, fino al settimo, così da renderli più difficili del normale. I teletrasporti sono stati modificati e sono disponibili solo quelli verso le chiese e le cattedrali. Viene poi aggiunta un'impostazione FOV. Infine, anche se per il momento si tratta solo di una modifica incompleta (10% del totale), la mod migliora l'IA dei nemici che udiranno il giocatore da più lontano e lo cercheranno più a lungo. Potete trovare anche questa mod su NexusMods.

Margit e il personaggio di Elden Ring

Elden Ring è un successo e queste mod per certo lo aiuteranno a essere apprezzato da molti più giocatori. Se siete in cerca di altre mod, potete fare riferimento al nostro articolo dedicato: Elden Ring, le migliori mod a qualche giorno dal lancio.