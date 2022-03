Elden Ring, le migliori mod a qualche giorno dal lancio

Certo, non basta a malapena una settimana a sfornare mod contenutistiche o in grado di stravolgere l'esperienza, ma, considerando l'esperienza di alcuni fan della saga con questo genere di cose, si tratta di un lasso di tempo più che sufficiente alla creazione di cambiamenti "utilitaristici" pensati per migliorare il comparto tecnico, l'ottimizzazione, o aggiungere semplicemente una serie di ritocchi a comandi e interfaccia (senza contare le immancabili gabole per giocare offline a piacere).

L'attenzione è quanto mai meritata, sia chiaro, e non si limita ai discorsi sui forum, allo streaming e alle infinite guide che stanno spuntando come funghi in rete... i sempre attivissimi modder, difatti, si sono lanciati sul gioco senza pensarci due volte, forse consapevoli del fatto che quando si tratta di port PC il team giapponese non ha mai dimostrato competenze "da drago" (il DSfix di Durante ce lo ricordiamo tristemente ancora tutti).

Le mod migliori di Elden Ring

Elden Ring: Elden Reshade ripulisce davvero notevolmente il look del gioco

Elden Reshade HDR Fix

Un reshade pensato per aggiungere effetti d'illuminazione da HDR "vero" al gioco, l'Elden Reshade viene al momento considerata la miglior mod di questa tipologia in circolazione. Piuttosto facile da installare (basta copiare i contenuti nella cartella dei file principale), e attivabile con la pressione di pochi tasti in base agli effetti desiderati, questo reshade è stato creato da un prolifico modder che aveva già fatto un ottimo lavoro con svariati altri titoli (tra questi Horizon e Outer Worlds). Il miglioramento grafico dopo l'applicazione è notevole rispetto alle opzioni di default e non dovrebbero esserci rischi di ban considerando che non si tratta di una cambiamento che va a modificare in alcun modo il bilanciamento. Consigliatissima, e già scaricata e applicata da molti.

Pause the Game

Una mod concettualmente semplicissima, ma che bypassa una delle caratteristiche più aliene del gioco per chi non è abituato ai souls: la mancanza di una pausa. Questa mod infatti si limita a permettere di fermare il gioco premendo il tasto P sulla tastiera; attenzione però, va utilizzata dopo una disattivazione dell'anti cheat attivabile rinominando alcuni file nella cartella principale, quindi fatene uso solo se siete persone dalla vita molto caotica, non interessate a giocare online, o assolutamente impossibilitate a giocare per lunghi periodi di tempo.

Elden Ring: le opzioni offerte da EMU non sono sottovalutabili

Enhanced Moveset Utility

Questo middleware è particolarmente utile per chi vuole una rimappatura dei tasti molto elaborata e hotkey che facilitano l'utilizzo delle magie. Non bastasse, sembra eliminare il delay innato della schivata presente nel gioco. Una vera manna se così descritto, ma con un problemino non trascurabile: viste le facilitazioni che offre, l'anti cheat potrebbe considerarlo una gabola, e shadowbannare il giocatore dal PvP competitivo. La cosa non è stata ancora constatata (e altre mod simili in passato erano state fatte passare senza troppi problemi), ma è se non altro un rischio di cui tenere conto.

Ultimate Start

Volete davvero cominciare il gioco in "easy mode"? Ultimate Start è una mod che vi fa partire nei panni di un reietto a dir poco atipico, con centomila anime dalla vostra, un bel po' di armi e armature tra le migliori del gioco già nell'inventario, e tante altre facilitazioni. Ovviamente anche questa risulta inaccettabile per l'anti cheat, quindi utilizzatela solo per giocare offline.

Elden Ring: LIT cambia davvero notevolmente il look delle ambientazioni

Elden LIT

Una mod che migliora la grafica del gioco (non un semplice reshade dunque), andando a ritoccare la risoluzione delle texture, l'illuminazione e le ombre (rimuove anche il blur e certi filtri del gioco). Una volta aggiunta, desatura anche in modo particolare la palette di colori del gioco, dando al tutto un look più macabro e vicino a quello del Dark Souls originale. Il colpo d'occhio che il gioco offre dopo l'inserimento di Elden LIT è a tratti davvero impressionante, ed è al momento forse la mod migliore di questa tipologia a disposizione dell'utenza.

Windows 7 patch

Una patch che permette di far girare Elden Ring anche se il vostro sistema operativo è ancora Windows 7. Non è stabilissima (il gioco crasha su svariate configurazioni, e a volte parte senza audio), ma sembra essere al momento l'unico modo per godersi l'opera di FromSoftware su un sistema operativo non aggiornato.

Ultimate Table

Letteralmente una cheat table (non semplicissima da applicare) che permette di modificare una mole enorme di parametri e di barare brutalmente (dovreste poter addirittura sparare magie a raffica senza pause dopo aver ritoccato certi fattori). Ovviamente sconsigliatissima se volete giocare online: l'anti cheat vi braserà senza pensarci mezzo secondo. È ancora un work in progress, da usare solo se desiderate abusare del gioco fregandovene di tutto il resto, tuttavia è comunque una chicca che alcuni utenti poco interessanti all'esperienza "pura" dei souls apprezzeranno di sicuro.