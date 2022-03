Shadow Warrior 3: patch correttiva in arrivo, su tutte le piattaforme

Shadow Warrior 3 è disponibile da poco e non ha ricevuto recensioni eccelse. Tra i vari problemi vi sono quelli prestazionali, che pare però saranno preso risolti con una patch, attesa per tutte le piattaforme sulle quali il gioco è stato pubblicato: PC, PS4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S.

Il team di Shadow Warrior 3 ha scritto: "Vi abbiamo osservato mentre giocate al nostro gioco e abbiamo preso nota dei vostri feedback che ci state fornendo così volentieri sui nostri social network. Stiamo lavorando a una patch che risolverà i problemi che avete segnalato e sarà presto disponibile su tutte le piattaforme". È probabile che questa patch risolva i problemi di prestazioni e i bug, ma dovremo aspettare ulteriori dettagli per averne conferma definitiva. Forse ci saranno aggiornamenti e contenuti post-lancio come per il secondo capitolo della serie.

In Shadow Warrior 3 potremo fare a pezzi i nemici

Shadow Warrior 3 ha luogo dopo gli eventi del secondo capitolo. Questo capitolo abbandona i livelli casuali con loot e li sostituisce con un arsenale di armi fisse, delle arene lineari e una struttura più vicina a DOOM.

Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che "Shadow Warrior 3 cambia direzione rispetto al secondo capitolo, puntando su di un'esperienza molto frenetica e spettacolare ma piuttosto lineare, che si completa abbastanza in fretta e non lascia grandi sensazioni, più che altro perché ogni singola idea presente nel gioco la si è già vista da qualche altra parte. Chi sperava in un'evoluzione delle meccaniche viste in Shadow Warrior 2 rimarrà insomma deluso, mentre gli appassionati di sparatutto tradizionali potrebbero apprezzare la nuova avventura di Lo Wang pur nella sua assoluta innocuità: il risultato finale è piacevole, ma ci aspettavamo molto di più."