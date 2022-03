Stranger Of Paradise Final Fantasy Origin: peso del gioco e dettagli dell'update 1.01

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin è in arrivo il prossimo 18 marzo, ma già ora abbiamo modo di scoprire i dettagli sul peso del gioco e sull'update 1.01.

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin peserà in versione PS5, secondo quanto riferito dal noto PlayStationGameSize, circa 71 GB. Ricordiamo che questo peso non include ancora la patch D1 e possibili altri cambiamenti dell'ultimo minuto. L'update 1.01, invece, è per ora stato scoperto nella sola versione PS4: il peso sarà di circa 1 GB. È credibile che le dimensioni delle altre versioni non siano completamente diverse.

I tre protagonisti principali di Stranger of Paradise Final Fantasy Origin

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin riceverà poche modifiche tramite l'update 1.01, ma non per questo non si tratta di qualcosa di poco interessante. Infatti, oltre alle classiche correzioni di bug - date per scontate da tutti con la patch D1 - verrà aggiunta anche la possibilità di inserire nel gioco finale i dati di salvataggio della demo. Inoltre, verrà aggiunta una funzione di cross-save per PS5.

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin sarà disponibile su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S e Xbox Series X.

Recentemente abbiamo avuto modo di vedere 3 nuove classi: sappiamo che in totale sono 27 all'interno di Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin.